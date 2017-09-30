Россиянки завоевали бронзу ЧМ по академической гребле в четверке без рулевого

ТАСС, 30 сентября. Россиянки Елена Орябинская, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Алевтина Савкина заняли третье место в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в американской Сарасоте (штат Флорида).

Российские спортсменки показали результат 6 минут 34,67 секунды. Эта медаль стала первой для российской команды на турнире.

Победительницами стали австралийки (6.33,58), вторым финишировал польский экипаж (6.34,25).

Чемпионат мира завершится 1 октября.