"Халл" разгромил "Бирмингем" и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионшипе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Халл" крупно победил "Бирмингем" со счетом 6:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев мячи забили Фрейзер Кэмпбелл (7-я минута), Дэвид Мейлер (11, с пенальти), Джаррод Боуэн (26), Камиль Гросицкий (72), Маркус Хенриксен (76) и Себастьян Ларссон (87). У гостей отличился Сэм Галлахер (90).

Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" прервал пятиматчевую серию без побед и остался на 17-м месте в турнирной таблице с 12 очками. У "Бирмингема" в активе восемь баллов, клуб занимает 23-ю строчку.

В следующем матче "Халл" 14 октября на выезде сыграет с "Норвичем", "Бирмингем" днем ранее примет "Кардифф".