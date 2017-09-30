"Халл" разгромил "Бирмингем" и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионшипе

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Халл" крупно победил "Бирмингем" со счетом 6:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев мячи забили Фрейзер Кэмпбелл (7-я минута), Дэвид Мейлер (11, с пенальти), Джаррод Боуэн (26), Камиль Гросицкий (72), Маркус Хенриксен (76) и Себастьян Ларссон (87). У гостей отличился Сэм Галлахер (90).
Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
"Халл" прервал пятиматчевую серию без побед и остался на 17-м месте в турнирной таблице с 12 очками. У "Бирмингема" в активе восемь баллов, клуб занимает 23-ю строчку.
В следующем матче "Халл" 14 октября на выезде сыграет с "Норвичем", "Бирмингем" днем ранее примет "Кардифф".