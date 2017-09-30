"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англи

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Манчестер Сити" одержал победу над лондонским "Челси" со счетом 1:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Мяч на 67-й минуте забил Кевин де Брейне.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает первое место, набрав 19 очков, столько же в активе у "Манчестер Юнайтед". "Челси" с 13 очками идет четвертым.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Сток", "Челси" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас". Обе встречи пройдут 14 октября.