Конгресс IIHF одобрил выделение €5 млн на развитие хоккея

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение выделить €5 млн на развитие хоккея. Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.
Конгресс IIHF проходил на текущей неделе в испанской Марбелье.
"Цель программы развития хоккея - добиться долгосрочного влияния на развитие хоккея во всем мире, - сказал генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер. - Мы будем поддерживать эти денежные проекты и потребности, а также стратегические программы, которые выведут хоккей на новый уровень".