Несколько болельщиков пострадали после обрушения забора на футбольном матче во Франции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Несколько болельщиков пострадали в результате обрушения заграждения на стадионе во время матча восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем", который проходит в Амьене. Об этом сообщает пресс-служба "Лилля".

На 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча была остановлена.

В настоящее время решается вопрос о продолжении матча. О характере травм болельщиков не сообщается.

Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest - thankfully - that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC — Goal (@goal) 30 сентября 2017 г.