Уайлдер попросил WBC разрешить ему провести бой с пойманным на допинге Ортисом

Рождение ребенка придало мотивации вратарю "Спартака" Селихову в матче "Уралом"Спорт 30 сентября, 21:58
Проблемы из прошлого лишили российских тяжелоатлетов чемпионата мираСпорт 30 сентября, 21:53
Сборные Нидерландов и Сербии сыграют в финале женского ЧЕ по волейболуСпорт 30 сентября, 21:46
Каррера: "Спартак" против "Урала" провел одну из лучших игр за последнее времяСпорт 30 сентября, 21:36
Роман Ротенберг: ФХР пригласит на хоккейный форум всех глав мирового хоккеяСпорт 30 сентября, 21:31
"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче чемпионата АнглиСпорт 30 сентября, 21:31
Тарханов: "Спартак" полностью переиграл "Урал", результат закономерныйСпорт 30 сентября, 21:25
Опрос: американцы чаще всего называли Трампа некомпетентным, высокомерным и сильнымМеждународная панорама 30 сентября, 21:03
Ротенберг: IIHF не имела вопросов к России по организации двух ЧМ в 2018 годуСпорт 30 сентября, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер попросил организацию разрешить ему провести поединок с кубинцем Луисом Ортисом, который не прошел допинг-тест. Об этом Уайлдер сообщил в своем Instagram.
Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке. В пятницу глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что кубинец сдал допинг-пробу, которая показала наличие запрещенных веществ, однако организация пока не объявляла об отмене поединка.
"Я буду биться 4 ноября в любом случае, - сказал Уайлдер. - Я сделал запрос в WBC с просьбой разрешить мне биться с Ортисом, несмотря на допинг-скандал. Мне все равно, если кому-то требуется помощь запрещенных веществ в бою со мной, то пусть принимают их. Но теперь все зависит не от меня, посмотрим, что произойдет".
Это не первый допинг-случай в карьере Ортиса, ранее он был отстранен на девять месяцев из-за положительной допинг-пробы после победного поединка с нигерийцем Латифом Кайоде, а также лишен завоеванного в бою титула "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 38 побед (37 - нокаутом). В активе Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 - нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.