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Уайлдер попросил WBC разрешить ему провести бой с пойманным на допинге Ортисом

Спорт
30 сентября, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер попросил организацию разрешить ему провести поединок с кубинцем Луисом Ортисом, который не прошел допинг-тест. Об этом Уайлдер сообщил в своем Instagram.

Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке. В пятницу глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что кубинец сдал допинг-пробу, которая показала наличие запрещенных веществ, однако организация пока не объявляла об отмене поединка.

"Я буду биться 4 ноября в любом случае, - сказал Уайлдер. - Я сделал запрос в WBC с просьбой разрешить мне биться с Ортисом, несмотря на допинг-скандал. Мне все равно, если кому-то требуется помощь запрещенных веществ в бою со мной, то пусть принимают их. Но теперь все зависит не от меня, посмотрим, что произойдет".

Это не первый допинг-случай в карьере Ортиса, ранее он был отстранен на девять месяцев из-за положительной допинг-пробы после победного поединка с нигерийцем Латифом Кайоде, а также лишен завоеванного в бою титула "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 38 побед (37 - нокаутом). В активе Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 - нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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