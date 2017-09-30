Бирмингем рассматривается в качестве места проведения Кубка президента по самбо 2018 года

ЛОНДОН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Оргкомитет традиционного розыгрыша Кубка президента по самбо, проходящего в Великобритании, рассматривает местом проведения пятого юбилейного турнира Бирмингем. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

"В качестве места проведения пятого юбилейного розыгрыша Кубка президента по самбо рассматривается Бирмингем, - сообщил Шестаков. - Во всех городах, которые принимали эти соревнования, впоследствии были организованы школы или клубы, развивающие самбо. Думаю, с этой точки зрения Бирмингем будет вполне логичным решением".

Первый Кубок президента по самбо прошел в 2014 году в Лондоне, второй - в 2015 году в Манчестере, в 2016 году местом проведения турнира стал Эдинбург, в 2017-м соревнования прошли в Лондоне. Бессменным победителем соревнований четыре года подряд становятся представители России, страны-родоначальницы самбо.

Впервые идея проведения Кубка президента по самбо была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского Содружества Лордом Саймоном Редингом на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.