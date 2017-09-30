Футболист "Реала" Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем

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ТАСС, 30 сентября. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Дани Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба команды.
После медицинского обследования у 25-летнего игрока было выявлено вирусное поражение перикарда (наружной соединительнотканной оболочки сердца). О сроке восстановления испанца не сообщается.
Карвахаль выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей в различных турнирах, сделав две результативные передачи.