Футболист "Реала" Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем

ТАСС, 30 сентября. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Дани Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

После медицинского обследования у 25-летнего игрока было выявлено вирусное поражение перикарда (наружной соединительнотканной оболочки сердца). О сроке восстановления испанца не сообщается.

Карвахаль выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей в различных турнирах, сделав две результативные передачи.