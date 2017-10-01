Шакил О'Нил, Тони Кукоч и Душан Ивкович введены в Зал славы FIBA

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Американец Шакил О'Нил, хорват Тони Кукоч и серб Душан Ивкович введены в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Торжественная церемония прошла в субботу вечером в штаб-квартире FIBA в Женеве, сообщает пресс-служба организации.

45-летний бывший центровой О'Нил является четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), олимпийским чемпионом и чемпионом мира. 49-летний Кукоч, выступавший на позиции форварда, - трехкратный чемпион НБА, двукратный серебряный призер Олимпиады и чемпион мира 1990 года.

73-летний тренер Ивкович известен российским болельщикам в качестве наставника московских ЦСКА и "Динамо". Он трижды приводил сборную Югославии к победе на чемпионатах Европы, по разу - к золоту чемпионата мира и серебру Олимпиады. На клубном уровне стал двукратным победителем Евролиги и в 2012 году был признан лучшим тренером турнира.

В Зал славы введен и бывший защитник сборных СССР и Латвии 60-летний Валдис Валтерс. На его счету золото и серебро чемпионатов мира, две победы на чемпионатах Европы, а также серебро и бронза европейского первенства, завоеванные в составе сборной СССР.

Также в Зал славы включены босниец Разия Муянович, израильтянин Мики Беркович, новозеландец Перо Камерон и олимпийская сборная США 1992 года, получившая прозвище Dream team (команда мечты - англ.).