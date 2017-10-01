Шакил О'Нил, Тони Кукоч и Душан Ивкович введены в Зал славы FIBA

Шакил О'Нил, Тони Кукоч и Душан Ивкович введены в Зал славы FIBAСпорт 1 октября, 2:13
Бриедис победил Переса и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии боксаСпорт 1 октября, 1:10
Сибиряки отстояли Кубок президента по самбоСпорт 1 октября, 1:02
Чемпионат России по боксу стартует в чеченской столицеСпорт 1 октября, 0:34
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"Экономика и бизнес 1 октября, 0:32
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должниковОбщество 1 октября, 0:22
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и РоссиюМеждународная панорама 1 октября, 0:21
"Зенит" сыграет с аутсайдером "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 1 октября, 0:18
Сухопутные войска России отмечают профессиональный праздникАрмия и ОПК 1 октября, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Американец Шакил О'Нил, хорват Тони Кукоч и серб Душан Ивкович введены в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Торжественная церемония прошла в субботу вечером в штаб-квартире FIBA в Женеве, сообщает пресс-служба организации.
45-летний бывший центровой О'Нил является четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), олимпийским чемпионом и чемпионом мира. 49-летний Кукоч, выступавший на позиции форварда, - трехкратный чемпион НБА, двукратный серебряный призер Олимпиады и чемпион мира 1990 года.
73-летний тренер Ивкович известен российским болельщикам в качестве наставника московских ЦСКА и "Динамо". Он трижды приводил сборную Югославии к победе на чемпионатах Европы, по разу - к золоту чемпионата мира и серебру Олимпиады. На клубном уровне стал двукратным победителем Евролиги и в 2012 году был признан лучшим тренером турнира.
В Зал славы введен и бывший защитник сборных СССР и Латвии 60-летний Валдис Валтерс. На его счету золото и серебро чемпионатов мира, две победы на чемпионатах Европы, а также серебро и бронза европейского первенства, завоеванные в составе сборной СССР.
Также в Зал славы включены босниец Разия Муянович, израильтянин Мики Беркович, новозеландец Перо Камерон и олимпийская сборная США 1992 года, получившая прозвище Dream team (команда мечты - англ.).