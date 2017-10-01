Панарин забил за "Коламбус" в победном для его клуба предсезонном матче с "Питтсбургом"

Шакил О'Нил, Тони Кукоч и Душан Ивкович введены в Зал славы FIBAСпорт 1 октября, 2:13
Бриедис победил Переса и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии боксаСпорт 1 октября, 1:10
Сибиряки отстояли Кубок президента по самбоСпорт 1 октября, 1:02
Чемпионат России по боксу стартует в чеченской столицеСпорт 1 октября, 0:34
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"Экономика и бизнес 1 октября, 0:32
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должниковОбщество 1 октября, 0:22
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и РоссиюМеждународная панорама 1 октября, 0:21
"Зенит" сыграет с аутсайдером "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 1 октября, 0:18
Сухопутные войска России отмечают профессиональный праздникАрмия и ОПК 1 октября, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Коламбус" в гостях со счетом 3:0 обыграл "Питтсбург" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Автором третьей шайбы во встрече стал российский форвард Артемий Панарин, отличившийся в большинстве. Его соотечественник и партнер по команде голкипер Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 16 минут и результативными действиями не отметился.