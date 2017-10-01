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Панарин забил за "Коламбус" в победном для его клуба предсезонном матче с "Питтсбургом"

Спорт
1 октября, 2:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Коламбуса"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Коламбус" в гостях со счетом 3:0 обыграл "Питтсбург" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Автором третьей шайбы во встрече стал российский форвард Артемий Панарин, отличившийся в большинстве. Его соотечественник и партнер по команде голкипер Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 16 минут и результативными действиями не отметился.

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