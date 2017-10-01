Система автофиксации гола ошибочно определила взятие ворот в матче чемпионата Франции

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Автоматическая система определения гола ошибочно зафиксировала взятие ворот в матче восьмого тура чемпионата Франции между "Ренном" и "Каном". Об этом сообщает портал Goal.
"Ренн" подал угловой, голкипер "Кана" Реми Веркутр отбил удар в створ. Мяч не пересек линию ворот, но система фиксации гола сигнализировала арбитру о забитом мяче. Главный судья встречи остановил встречу и указал на центр поля. Футболисты "Кана" долго спорили с арбитром, и он в результате пересмотрел свое решение и отменил взятие ворот.
Матч завершился домашней победой "Ренна" со счетом 1:0.
When Goal line technology gets it wrong ⚠️— Goal (@goal) 30 сентября 2017 г.
Watch the madness in France unfold from an innocuous corner... at least the referee sees sense! pic.twitter.com/VcMyZxgmHi
Система автоматического определения гола позволяет фиксировать взятие ворот в футболе при помощи технических средств и оперативно оповещать судью матча о полном пересечении мячом линии ворот. Одобрение получили следующие системы определения взятия ворот: GoalRef, Hawk-Eye, GoalControl-4D. Первым международным турниром, на котором была опробована система, стал клубный чемпионат мира, который прошел в декабре 2012 года в Японии. Затем нововведение было использовано на Кубке Конфедераций 2013 года, чемпионате мира 2014 года в Бразилии, чемпионате Европы 2016 года во Франции, финале Лиги Европы 2016 года.