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Система автофиксации гола ошибочно определила взятие ворот в матче чемпионата Франции

Спорт
1 октября, 6:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Спорный эпизод произошел в матче между "Ренном" и "Каном": арбитр сначала указал на центр поля, но затем изменил свое решение и отменил взятие ворот "Кана"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Автоматическая система определения гола ошибочно зафиксировала взятие ворот в матче восьмого тура чемпионата Франции между "Ренном" и "Каном". Об этом сообщает портал Goal.

"Ренн" подал угловой, голкипер "Кана" Реми Веркутр отбил удар в створ. Мяч не пересек линию ворот, но система фиксации гола сигнализировала арбитру о забитом мяче. Главный судья встречи остановил встречу и указал на центр поля. Футболисты "Кана" долго спорили с арбитром, и он в результате пересмотрел свое решение и отменил взятие ворот.

Матч завершился домашней победой "Ренна" со счетом 1:0.

Система автоматического определения гола позволяет фиксировать взятие ворот в футболе при помощи технических средств и оперативно оповещать судью матча о полном пересечении мячом линии ворот. Одобрение получили следующие системы определения взятия ворот: GoalRef, Hawk-Eye, GoalControl-4D. Первым международным турниром, на котором была опробована система, стал клубный чемпионат мира, который прошел в декабре 2012 года в Японии. Затем нововведение было использовано на Кубке Конфедераций 2013 года, чемпионате мира 2014 года в Бразилии, чемпионате Европы 2016 года во Франции, финале Лиги Европы 2016 года.

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