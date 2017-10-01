Шестаков будет избираться на пост президента ФИАС на конгрессе организации в Сочи

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ЛОНДОН, 1 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков будет баллотироваться на этот пост в рамках отчетно-выборного конгресса организации, который пройдет в Сочи во время чемпионата мира. Об этом Шестаков рассказал ТАСС в Лондоне, где состоялся четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо.
"Это будет отчетно-выборный конгресс, где я выступлю с докладом о работе ФИАС. После чего состоятся выборы президента и исполкома организации. Я планирую выдвигаться на очередной срок", - рассказал Шестаков, который в третий раз будет баллотироваться на руководящий пост в ФИАС.
Шестаков отметил, что не считает нужным внедрение в самбо инновационных идей. "Если говорить о планах ФИАС на ближайшее время, то у нас появился ряд серьезных мультиспортивных соревнований, мы боремся за попадание на Универсиаду. Суперинновационных идей пока нет, не думаю, что они нужны. Но у нас будут обновления по весовым категориям, их останется семь, будет введен возрастной лимит для судейского аппарата, нужно уменьшать возраст допуска судей, чтобы приходила молодежь", - сообщил он.
Шестаков возглавил организацию в ноябре 2009 года на отчетно-выборном конгрессе ФИАС в Салониках (Греция), в 2013-м он был переизбран на этот пост на конгрессе в Санкт- Петербурге.
Чемпионат мира по самбо пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября.