Матч КХЛ между "Трактором" и "Куньлунем" 2 октября не состоится

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским "Трактором" и пекинским "Куньлунем", который должен был пройти 2 октября, отменен по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, был перенесен в Челябинск, но не состоится по техническим причинам.
"Решение об отмене принято в связи с невозможностью проведения матча по техническим причинам, а также в соответствии со статьей 55 спортивного регламента матч перенесен на более поздний срок, новые дата и место его проведения будут определены лигой позднее после согласования с клубами, и объявлены дополнительно", - говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее ТАСС сообщал, что "Куньлунь" не сможет провести в октябре матчи в Шанхае в связи с проведением государственных мероприятий в городе.