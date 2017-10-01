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Матч КХЛ между "Трактором" и "Куньлунем" 2 октября не состоится

Спорт
1 октября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Матч, который должен был пройти 2 октября в Шанхае, а затем перенесенный в Челябинск, не состоится по техническим причинам

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским "Трактором" и пекинским "Куньлунем", который должен был пройти 2 октября, отменен по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, был перенесен в Челябинск, но не состоится по техническим причинам. 

"Решение об отмене принято в связи с невозможностью проведения матча по техническим причинам, а также в соответствии со статьей 55 спортивного регламента матч перенесен на более поздний срок, новые дата и место его проведения будут определены лигой позднее после согласования с клубами, и объявлены дополнительно", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее ТАСС сообщал, что "Куньлунь" не сможет провести в октябре матчи в Шанхае в связи с проведением государственных мероприятий в городе.

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