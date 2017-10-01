Шайба Капризова принесла ЦСКА победу в матче чемпионата КХЛ с "Торпедо"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ЦСКА победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (1-я минута), Константин Окулов (5), Андрей Кузьменко (27) и Максим Шалунов (55). ЦСКА прервал победную серию "Торпедо", которая составила четыре матча.

ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 29 очков. "Торпедо" идет пятым с 27 очками в активе.

В следующем матче 3 октября ЦСКА сыграет против рижского "Динамо", "Торпедо" в гостях встретится с финским "Йокеритом".