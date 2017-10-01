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Шайба Капризова принесла ЦСКА победу в матче чемпионата КХЛ с "Торпедо"

Спорт
1 октября, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0

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Материал из 1 страницы
Игроки ЦСКА Максим Шалунов и Кирилл Капризов (слева направо)

Игроки ЦСКА Максим Шалунов и Кирилл Капризов (слева направо)

©  Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ЦСКА победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (1-я минута), Константин Окулов (5), Андрей Кузьменко (27) и Максим Шалунов (55). ЦСКА прервал победную серию "Торпедо", которая составила четыре матча.

ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 29 очков. "Торпедо" идет пятым с 27 очками в активе.

В следующем матче 3 октября ЦСКА сыграет против рижского "Динамо", "Торпедо" в гостях встретится с финским "Йокеритом".

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