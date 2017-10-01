ФК "Аталанта" сыграл вничью с "Ювентусом" в матче чемпионата Италии, отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом" со счетом 2:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

У гостей мячи забили Федерико Бернардески (21-я минута) и Гонсало Игуаин (24). В составе хозяев отличились Маттиа Кальдара (31) и Бриан Кристанте (67). На 57-й минуте при счете 2:1 "Ювентус" забил третий мяч, но бригада арбитров после видеопросмотра приняла решение отменить взятие ворот из-за нарушения правил. На 84-й минуте туринский клуб получил право на пробитие пенальти, но с ударом Пауло Дибалы справился голкипер "Аталанты" Этрит Бериша.

"Аталанта" прервала победную серию "Ювентуса" из шести игр со старта чемпионата, туринцы впервые потеряли очки в турнире. С 19 баллами туринский клуб занимает второе место, лидирует "Наполи" (21 очко), одержавший семь побед в семи матчах. "Аталанта" с девятью очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре "Ювентус" 14 октября примет "Лацио", "Аталанта" на следующий день на выезде встретится с "Сампдорией".