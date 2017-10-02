Теодосич сделал восемь передач в дебютном предсезонном матче НБА за "Клипперс"

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ТАСС, 2 октября. "Лос-Анджелес Клипперс" уступил "Торонто" со счетом 113:121 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прошедшем в Гонолулу.
Самым результативным игроком в составе клуба из Лос-Анджелеса стал Блейк Гриффин - 18 очков, у "Торонто" - Кайл Лоури (17 очков).
First dime as a Clipper for @MilosTeodosic4. pic.twitter.com/ooauwoze0m— LA Clippers (@LAClippers) 2 октября 2017 г.
В составе "Клипперс" дебютировал бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич. Серб практически не атаковал кольцо сам, зато исправно снабжал передачами партнеров. Всего он провел на площадке 20 минут, за которые набрал 1 очко, сделал 8 передач и 2 перехвата.
По данным телеканала ESPN, по условиям двухлетнего контракта с "Клипперс" Теодосич заработает $12,3 млн.
С 2011 года Теодосич выступал за московский ЦСКА, контракт с которым истек по окончании сезона-2016/17. В составе армейцев он стал победителем Евролиги, многократным чемпионом российского первенства и Единой лиги ВТБ. В составе сборной Сербии стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира - 2014 и чемпионата Европы - 2009.