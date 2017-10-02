Роббен: Анчелотти тренирует хуже, чем наставник "молодежки", где играет мой сын

ТАСС, 2 октября. Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен сравнил бывшего тренера футбольного клуба Карло Анчелотти с наставником молодежной команды. Слова игрока приводит Газета.Ru со ссылкой на Twitter журналиста Марка Ловелла.

"В молодежной команде моего сына тренируют лучше, чем Анчелотти", - цитирует Роббена журналист.

Анчелотти был уволен с поста главного тренера "Баварии" 28 сентября. В среду мюнхенский клуб проиграл французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов.

Специалист возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды Суперкубок Германии.