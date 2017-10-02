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Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мира

Спорт
2 октября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Трофей провел в столице Республики Башкортостан семь дней, все желающие могли сфотографироваться с ним в течение трех дней с 30 сентября

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пятнадцать тысяч человек смогли увидеть главный трофей мирового первенства по футболу 2018 года в рамках тура кубка мира в Уфе. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Уфа стала четвертым городом в маршруте тура кубка чемпионата мира по футболу, который стартовал 9 сентября в Москве. Трофей провел в столице Республики Башкортостан семь дней, все желающие могли сфотографироваться с ним в течение трех дней с 30 сентября.

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27 сентября на площади Салават Юлаева прошла церемония приветствия кубка мира. В мероприятии приняли участие глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова, главный тренер футбольного клуба "Уфа" и посол чемпионата мира 2018 года Сергей Семак и представитель Международной федерации футбола (ФИФА) Фелисити Джордж.

"Футбол в нашей республике развивается по нарастающей. Мы видим хорошие, добротные результаты нашего главного клуба "Уфа". Мы видим, что тысячи мальчишек и девчонок начинают заниматься этим замечательным видом спорта. Большой футбол пришел в нашу республику, город, надеюсь, надолго и основательно, мы все вправе ждать хороших результатов", - заявил Хамитов.

Тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 15 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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