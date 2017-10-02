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Северная Осетия получит 86 млн рублей на реконструкцию спортивных объектов

Спорт
2 октября, 14:56 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 2, октября. /ТАСС

Как пояснили ТАСС в министерстве, в настоящее время началась работа по формированию объектов, на ремонт которых будут направлены средства

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Северная Осетия за победу на фестивале культуры и спорта народов Кавказа получит 86 млн рублей на реконструкцию спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство физической культуры и спорта республики.

"Команде-победительнице VIII фестиваля Минспорт России выделит 86 млн рублей, которые пойдут на реконструкцию объектов спорта Северной Осетии. Место проведения следующего фестиваля будет известно в начале 2018 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в настоящее время началась работа по формированию объектов, на ремонт которых будут направлены средства.

С 30 сентября по 1 октября в Северной Осетии впервые проходил VIII фестиваль культуры и спорта народов Кавказа при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы Республики Северная Осетия-Алания и фонда "ПосетиКавказ". Организаторами выступили Министерство спорта РФ и Министерство культуры РФ.

Победителем фестиваля в общекомандном зачете стали хозяева мероприятия - команда Северной Осетии. Второе место заняла сборная Дагестана, третье - команда Ингушетии.

Соревнования проходили по армспорту, борьбе на поясах, передвижению на ходулях, стрельбе из лука, прыжковому двоеборью, лазанью по канату, силовому троеборью, мини- футболу, перетягиванию каната и другим видам.

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