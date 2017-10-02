Головин не тренируется в составе сборной России перед игрой с командой Южной Кореи

НОВОГОРСК, 2 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин не тренируется в составе сборной России на первом занятии перед контрольной игрой с командой Южной Кореи. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Сбор национальной команды начался по понедельник на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске. Футболисты проводят первую тренировку.

Также на тренировке отсутствует другой полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Все остальные футболисты начали тренировку в общей группе, а затем разделились. Часть игроков, принимавших участие в матчах в воскресенье за свои клубы, сделала пробежку, после чего покинула поле. Кроме того, среди них был полузащитник "Спартака" Александр Самедов, потерявший сознание в субботу в матче чемпионата России против "Урала" (2:0).

В конце сбора россияне проведут два контрольных матча. В субботу сборная России сыграет против команды Южной Кореи на "ВЭБ-Арене" в Москве, а в следующий вторник - с командой Ирана на "Казань-Арене".