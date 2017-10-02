Команда "Газпром-Русвело" примет участие в однодневной велогонке в Германии

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская команда "Газпром- Русвело" примет участие в немецкой однодневной велогонке Sparkassen Mnsterland Giro, которая пройдет 3 октября. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.
В гонке примут участие Игорь Боев, Андрей Соломенников, Сергей Николаев, Артур Ершов, Александр Порсев, Николай Трусов, Антон Воробьев, Степан Курьянов.
"Так получилось, что я единственный гонщик в заявке команды, который выступал на Sparkassen Mnsterland Giro, - сказал Трусов. - Было это уже пять лет назад. Принципиальным образом с тех пор ничего не изменилось, разве что состав участников стал заметно сильнее. В этом году на старт выйдут многие звезды, для некоторых из них эта гонка будет последней в сезоне".
"Наша команда в похожей ситуации, в мотивации мы им точно не уступаем. По рельефу ничего сложного для спринтеров нет, но в прошлые годы бывали случаи, что до финиша первыми добирались атаковавшие заранее гонщики. Посмотрим, как все сложится в этот раз", - добавил он.