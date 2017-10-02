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Леонов: Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы

Спорт
2 октября, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По словам министра спорта Татарстана, проведение этого турнира даст дополнительную мотивацию спортсменам перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Казань станет местом проведения этапов Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Казань примет Кубок мира по плаванию с 2018 по 2022 годы. Мы подписали четырехлетнее соглашение между столицей Татарстана и Международной федерацией плавания. Точные даты пока неизвестны, но это вопрос времени", - сказал Леонов.

По словам Леонова, проведение этапа Кубка мира по плаванию даст дополнительную мотивацию спортсменам перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году.

"Это очень важное событие не только для России, но и для всей республики Татарстан. Надеюсь, что теперь больше молодых ребят займутся плаванием и блеснут успехами в национальной сборной в самое ближайшее время. Проведение Кубка мира в Казани особенно важно перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, это придаст дополнительную мотивацию спортсменам и всем нам", - отметил он.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

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