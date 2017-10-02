Федерация борьбы Венесуэлы отстранена от соревнований под эгидой UWW

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение отстранить от участия в соревнованиях под своей эгидой Федерацию борьбы Венесуэлы. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Сроки действия наказания не сообщаются.

"Согласно правилам UWW, федерация Венесуэлы отстранена за ущерб, нанесенный другим членам организации, - рассказали порталу в пресс-службе UWW. - Отстранение означает, что спортсмены и арбитры из Венесуэлы не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой организации".

Сборная Венесуэлы не принимала участие в чемпионате мира по борьбе 2017 года, который состоялся в Париже в конце августа. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро двое венесуэльских борцов сумели пробиться в поединки за бронзу, однако потерпели поражения.

До сентября 2014 года UWW назывался Международной федерацией объединенных стилей борьбы (FILA). 7 сентября 2014 года на конгрессе FILA в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling.