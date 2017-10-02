Четыре шайбы Гусева помогли СКА обыграть "Локомотив" в матче КХЛ

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ТАСС, 2 октября. Санкт-петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл ярославский "Локомотив" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей забитыми шайбами отметились Никита Гусев (17-я, 22-я, 39-я и 42-я минуты), Илья Ковальчук (20) и Сергей Плотников (54). У хозяев отличился Владислав Картаев (5). Первая шайба Гусева в этой встрече стала для него 100-й в чемпионатах КХЛ.
СКА одержал 17-ю победу подряд с начала текущего сезона, "Локомотив" проиграл пятый матч подряд. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 48 очками в активе. Набравший 26 очков "Локомотив" идет на шестом месте.
В следующем матче СКА на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Локомотив" в гостях встретится с московским "Динамо". Обе встречи состоятся 4 октября.
Результаты других матчей дня:
"Адмирал" - "Автомобилист" - 2:4;
"Салават Юлаев" - "Югра" - 1:2 Б;
"Нефтехимик" - "Барыс" - 0:3;
"Ак Барс" - "Сибирь" - 3:2;
"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Москва) - 5:1;
"Сочи" - "Авангард" - 0:6.