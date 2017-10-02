Анчелотти заявил, что будет отдыхать от футбола 10 месяцев после увольнения из "Баварии"

ТАСС, 2 октября. Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти намерен отдыхать от футбола в течение 10 месяцев после увольнения из немецкого клуба. Слова 58-летнего специалиста приводит портал Football Italia.

"Бавария" 28 сентября официально объявила об увольнении Анчелотти с поста главного тренера команды.

"Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд я не возглавлю", - сказал итальянец.

Анчелотти возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с клубом был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды - Суперкубок Германии.