Анчелотти заявил, что будет отдыхать от футбола 10 месяцев после увольнения из "Баварии"

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ТАСС, 2 октября. Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти намерен отдыхать от футбола в течение 10 месяцев после увольнения из немецкого клуба. Слова 58-летнего специалиста приводит портал Football Italia.
"Бавария" 28 сентября официально объявила об увольнении Анчелотти с поста главного тренера команды.
"Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд я не возглавлю", - сказал итальянец.
Анчелотти возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с клубом был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды - Суперкубок Германии.