Козырев покинул тренерский штаб клуба КХЛ "Локомотив"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Андрей Козырев покинул тренерский штаб ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги "Локомотив". Об этом сообщил главный тренер ярославцев Алексей Кудашов, слова которого приводит пресс-служба клуба.
В понедельник "Локомотив" дома проиграл санкт-петербургскому СКА (1:6), потерпев пятое поражение подряд.
"Он был уволен", - сказал Кудашов, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии Козырева на матче против СКА.
Козырев летом был назначен тренером защитников "Локомотива", до этого специалист работал помощником главного тренера в подмосковном "Витязе" и череповецкой "Северстали".