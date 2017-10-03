Козырев покинул тренерский штаб клуба КХЛ "Локомотив"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Андрей Козырев покинул тренерский штаб ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги "Локомотив". Об этом сообщил главный тренер ярославцев Алексей Кудашов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В понедельник "Локомотив" дома проиграл санкт-петербургскому СКА (1:6), потерпев пятое поражение подряд.

"Он был уволен", - сказал Кудашов, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии Козырева на матче против СКА.

Козырев летом был назначен тренером защитников "Локомотива", до этого специалист работал помощником главного тренера в подмосковном "Витязе" и череповецкой "Северстали".