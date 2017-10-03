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Хоккеистам "Питтсбурга" вручили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли

Спорт
3 октября, 5:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Каждый именной перстень выполнен из 400 бриллиантов ручной работы общим весом более девяти карат

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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 3 октября. Тренерский штаб и игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" получили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли 2017 года. Торжественная церемония прошла в Музее искусств Карнеги в Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает пресс-служба клуба.

На церемонии был представлен Кубок Стэнли, на котором выгравированы имена игроков и тренеров клуба, ставших обладателями Кубка Стэнли прошлого сезона, в том числе имя российского тренера Сергея Гончара, являющегося помощником главного тренера Майка Салливана.

Перстень в честь победы в сезоне-2016/17 сделан из 14-каратного белого и желтого золота, на его изготовление ушло около 400 бриллиантов ручной работы общим весом более девяти карат. На перстне изображен логотип клуба, инкрустированный 10 желтыми бриллиантами. В центре пингвина, изображенного на логотипе, помещен 0,75-каратный алмаз.

Верхнюю часть перстня украшают 199 бриллиантов ручной работы, на правой стороне изображена дата "2017", под которой 23 бриллианта составляют пять Кубков Стэнли, выигранных "Питтсбургом" за всю историю (1991, 1992, 2009, 2016, 2017). На левой стороне выгравирована фамилия игрока и члена тренерского штаба, которому был вручен перстень.

Российский нападающий клуба Евгений Малкин также получил именной перстень. Кроме того, его перстень имеет три дополнительных алмаза в честь трех Кубков Стэнли, выигранных в составе клуба. Такие же получили капитан Сидни Кросби и защитник Крис Летанг.

Малкин в прошлом сезоне в составе "Питтсбурга" выиграл Кубок Стэнли, завоевав данный трофей в третий раз. Российский форвард стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, в 25 матчах набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).

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