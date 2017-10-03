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Экс-чемпион мира по боксу Формэн вызвал на бой актера Сигала

Спорт
3 октября, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

68-летний Формэн предложил поединок, в котором он будет боксировать, а 65-летний Сигал - драться по любым правилам

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Джордж Формэн

Джордж Формэн

© EPA/CHRISTIAN CHARISIUS

ТАСС, 3 октября. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Формэн вызвал на бой американского актера Стивена Сигала. Вызов на поединок Формэн сделал на своей странице в Twitter.

"Стивен Сигал, я вызываю тебя на бой. Ты и я, один на один. Я буду боксировать, ты можешь драться как угодно. 10 раундов в Лас-Вегасе", - написал 68-летний Формэн.

Формэн является олимпийским чемпионом 1968 года. Он становился чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Формэн является старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе, в 1994 году в возрасте 45 лет он завоевал титулы по версиям WBC и IBF. За свою карьеру он провел 81 бой, в которых одержал 76 побед, в его активе поединки против таких боксеров, как Джо Фрейзер, Мохаммед Али, Эвандер Холифилд.

В ноябре 2016 года Сигал получил российское гражданство. 65-летний Сигал - популярный голливудский актер, музыкант, продюсер, сценарист и мастер айкидо. В молодости он выучил японский и китайский языки и уехал в Японию изучать боевые искусства. Там он жил не один десяток лет, а актером стал уже в зрелом возрасте - он начал сниматься в кино в 37 лет.

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