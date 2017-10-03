FIBA: казанский "Баскет-Холл" подходит для проведения предварительных матчей КМ-2023

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Вместимость и инфраструктура казанского "Баскет-Холла" подходят для проведения матчей группового этапа Кубка мира по баскетболу в 2023 году. Об этом сообщил журналистам казначей Международной федерации баскетбола (FIBA) и глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс.

2 октября оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) прилетела в Москву. Комиссия проверяет готовность российских городов к проведению мужского Кубка мира в 2023 году. 3 октября комиссия посещает Казань. Представители FIBA провели в Казани встречу с первым заместителем премьера-министра Татарстана Рустамом Нигматуллиным и министром по делам молодежи и спорту республики Владимиром Леоновым.

"Очень все хорошо, что мы здесь (в "Баскет-Холле") можем видеть. Мы сейчас не говорим о проведении финальных матчей в Казани, только предварительные матчи, арены на 7 тысяч для этого достаточно. Это домашняя арена, которая будет наполнена зрителями. Порядка 15-18 тысяч зрителей должна вмещать арена для финальных матчей", - пояснил он.

По его словам, решение о том, где будут проводиться финальные соревнования, принимает российская сторона. Вайс предполагает, что, возможно, финалы состоятся в Москве или Санкт-Петербурге. "Мы только осматриваем площадки, но не решаем этот вопрос", - добавил Вайс.

В состав комиссии вошли вице-президент FIBA и президент африканского отделения организации Хамане Нианг, казначей FIBA и глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс, вице- президент технической комиссии FIBA Любомир Котлеба. Комиссия посетит спортивные сооружения для игр и тренировок, гостиницы, в которых планируется организовать проживание сборных, представителей FIBA, журналистов и болельщиков.

По словам генерального директора АНО "Исполнительная дирекция спортивных проектов" Азата Кадырова, помимо "Баскет-Холла" помочь в проведении матчей Кубка мира способна и домашняя арена хоккейного клуба "Ак Барс". "Если турнир состоится в нашей стране, то, безусловно, Казань как спортивная столица полностью готова и сможет принять эти соревнования. У нас есть "Баскет-Холл", мы сегодня с коллегами посмотрели и "Татнефть-Арену" (домашняя арена хоккейного клуба "Ак Барс") как потенциальный объект, где можно проводить параллельные игры по баскетболу. На базе "Татнефть-Арены" уже проводили и дзюдо, и самбо, поэтому постелить баскетбольный паркет и организовать турнир по баскетболу или даже тренировочный процесс – особых сложностей мы не видим. "Татнефть-Арена" один из потенциальных объектов, который может быть использован под цели либо тренировочного процесса, либо даже соревновательного на одном из этапов", - сказал он.

Представители FIBA 4 октября посетят Санкт-Петербург, а 5 октября - Пермь. Члены комиссии проведут встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

О Кубке мира

Помимо России, на проведение турнира претендуют заявки Турции, совместные заявки Японии, Индонезии, Филиппин и Уругвая с Аргентиной.

Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. Ни Россия, ни СССР ни разу в истории не принимали мужской чемпионат мира по баскетболу. В 2014 году чемпионат мира впервые прошел под названием Кубок мира. В 2019 году турнир состоится в Китае.