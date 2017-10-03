Футболист "Манчестер Сити" Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в ДТП

ТАСС, 3 октября. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной им в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом в интервью телеканалу TyC Sports сообщил доктор сборной Аргентины Донато Виллани.

В пятницу футболист попал в аварию по пути в аэропорт Амстердама. У 29-летнего футболиста диагностировали перелом ребра.

"Агуэро не выйдет на поле в ближайшие шесть недель, - сказал Виллани. - В данный момент он не способен самостоятельно передвигаться по дому, а также садиться и вылезать из машины".

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе мадридского "Атлетико" побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014.