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Футболист "Манчестер Сити" Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в ДТП

Спорт
3 октября, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В пятницу футболист попал в аварию по пути в аэропорт Амстердама

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Серхио Агуэро

Серхио Агуэро

© EPA/DAVID FERNANDEZ

ТАСС, 3 октября. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной им в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом в интервью телеканалу TyC Sports сообщил доктор сборной Аргентины Донато Виллани.

В пятницу футболист попал в аварию по пути в аэропорт Амстердама. У 29-летнего футболиста диагностировали перелом ребра.

"Агуэро не выйдет на поле в ближайшие шесть недель, - сказал Виллани. - В данный момент он не способен самостоятельно передвигаться по дому, а также садиться и вылезать из машины".

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе мадридского "Атлетико" побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014.

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