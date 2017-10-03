Футболист "Манчестер Сити" Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в ДТП

Европейский университет в Санкт-Петербурге переформатирован в НИИОбщество 3 октября, 21:56
Клуб КХЛ "Локомотив" расторг контракт с главным тренером КудашовымСпорт 3 октября, 21:41
Клуб НХЛ "Ванкувер" обменял российского защитника Педана в "Питтсбург"Спорт 3 октября, 21:40
Фурсенко: билеты на футбол должны быть доступны всем болельщикам, независимо от достаткаСпорт 3 октября, 21:36
ЦБ и Минкомсвязь разрабатывают законопроект против фишингаЭкономика и бизнес 3 октября, 21:26
Футболист "Манчестер Сити" Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в ДТПСпорт 3 октября, 21:21
Бышовец: тренировка сборной России оставила хорошие эмоции, в команде рабочая атмосфераСпорт 3 октября, 21:13
В день всеобщей забастовки на улицы Барселоны вышли сотни тысяч каталонцевМеждународная панорама 3 октября, 20:58
THR: Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью ХефнераКультура 3 октября, 20:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 октября. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной им в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом в интервью телеканалу TyC Sports сообщил доктор сборной Аргентины Донато Виллани.
В пятницу футболист попал в аварию по пути в аэропорт Амстердама. У 29-летнего футболиста диагностировали перелом ребра.
"Агуэро не выйдет на поле в ближайшие шесть недель, - сказал Виллани. - В данный момент он не способен самостоятельно передвигаться по дому, а также садиться и вылезать из машины".
Агуэро перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе мадридского "Атлетико" побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014.