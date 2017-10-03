Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб НХЛ "Ванкувер" обменял российского защитника Педана в "Питтсбург"

Спорт
3 октября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Взамен канадский клуб получил другого защитника

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Педан (справа)

Андрей Педан (справа)

© Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" россиянин Андрей Педан обменян в "Питтсбурга" на другого игрока обороны Деррика Пульо. Об этом сообщает пресс-служба "Ванкувера".

Также "Питтсбург" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года.

Педан является воспитанником московских "Крыльев Советов". В 2011 году россиянин был выбран на драфте клубом "Нью-Йорк Айлендерс" под общим 63-м номером. В 2015 году стал игроком "Ванкувера".

Всего в НХЛ защитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. 24-летний хоккеист также является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2011 года в составе сборной России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе
4
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама