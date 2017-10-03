Клуб НХЛ "Ванкувер" обменял российского защитника Педана в "Питтсбург"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" россиянин Андрей Педан обменян в "Питтсбурга" на другого игрока обороны Деррика Пульо. Об этом сообщает пресс-служба "Ванкувера".

Также "Питтсбург" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года.

Педан является воспитанником московских "Крыльев Советов". В 2011 году россиянин был выбран на драфте клубом "Нью-Йорк Айлендерс" под общим 63-м номером. В 2015 году стал игроком "Ванкувера".

Всего в НХЛ защитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. 24-летний хоккеист также является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2011 года в составе сборной России.