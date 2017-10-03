Клуб КХЛ "Локомотив" расторг контракт с главным тренером Кудашовым

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ТАСС, 3 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" расторг контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также команду покинули тренеры Александр Савченков и Андрей Козырев.
"ХК "Локомотив" выражает благодарность Алексею Кудашову за плодотворную деятельность и вклад в развитие команды, желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры, - говорится в сообщении. - Клуб также благодарит Александра Савченкова и Андрея Козырева. Имя нового главного тренера и информация о других назначениях в тренерском штабе "Локомотива" будет дополнительно опубликована на официальном сайте клуба".
Кудашов возглавил "Локомотив" в 2015 году. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, в 17 матчах набрав 26 очков. Проигрышная серия железнодорожников достигла пяти матчей, в последнем из которых "Локомотив" дома уступил санкт-петербургскому СКА со счетом 1:6.