Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб КХЛ "Локомотив" расторг контракт с главным тренером Кудашовым

Спорт
3 октября, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Сейчас ярославский клуб, проигравший последние пять матчей, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Кудашов

Алексей Кудашов

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" расторг контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также команду покинули тренеры Александр Савченков и Андрей Козырев.

"ХК "Локомотив" выражает благодарность Алексею Кудашову за плодотворную деятельность и вклад в развитие команды, желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры, - говорится в сообщении. - Клуб также благодарит Александра Савченкова и Андрея Козырева. Имя нового главного тренера и информация о других назначениях в тренерском штабе "Локомотива" будет дополнительно опубликована на официальном сайте клуба".

Кудашов возглавил "Локомотив" в 2015 году. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, в 17 матчах набрав 26 очков. Проигрышная серия железнодорожников достигла пяти матчей, в последнем из которых "Локомотив" дома уступил санкт-петербургскому СКА со счетом 1:6.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе
4
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама