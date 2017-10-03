Рижское "Динамо" потерпело 13-е поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (4-я минута), Андрей Кузьменко (23) и Валерий Ничушкин (64). У проигравших отличились Роберт Липсбергс (5) и Микс Индрашис (11). Для "Динамо" это поражение стало 13-м подряд в матчах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает четвертое место, набрав в 15 матчах 31 очко, "Динамо" с шестью очками после 17 игр идет на последней, 13-й строчке.

В следующем матче ЦСКА примет череповецкую "Северсталь", "Динамо" в гостях сыграет с подольским "Витязем". Обе встречи пройдут 5 октября.