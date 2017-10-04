Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бускетс: референдум в Каталонии не отразился на атмосфере в сборной Испании по футболу

Спорт
4 октября, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

При этом полузащитник "Барселоны" отметил, что национальная команда переживает сейчас один из самых сложных моментов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 октября. События в Каталонии не повлияли на атмосферу в сборной Испании по футболу. Об этом полузащитник "Барселоны" и национальной команды Серхио Бускетс сообщил в интервью радиостанции Cope.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытались не допустить проведения референдума.

"Сейчас сборная переживает один из самых сложных моментов, но я настроен оптимистично, - сказал Бускетс. - При этом в команде царит дружелюбная атмосфера, я общаюсь со всеми партнерами".

Ранее защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике выступил в поддержку референдума и не исключил своего ухода из национальной команды. После этого он был освистан зрителями во время тренировки сборной. В пятницу издание AS сообщило, что между Пике и капитаном сборной Серхио Рамосом, который выступает за мадридский "Реал", произошел конфликт из-за сложившейся ситуации вокруг референдума в Каталонии.

"Я ничего не знаю о конфликте Пике и Рамоса, но во вторник на тренировке Пике был в хорошем настроении, как и день назад", - рассказал Бускетс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"
2
Лавров: политика РФ в Сирии не имеет корыстного интереса и двойного дна
3
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
4
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама