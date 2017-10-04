Бускетс: референдум в Каталонии не отразился на атмосфере в сборной Испании по футболу

ТАСС, 4 октября. События в Каталонии не повлияли на атмосферу в сборной Испании по футболу. Об этом полузащитник "Барселоны" и национальной команды Серхио Бускетс сообщил в интервью радиостанции Cope.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытались не допустить проведения референдума.

"Сейчас сборная переживает один из самых сложных моментов, но я настроен оптимистично, - сказал Бускетс. - При этом в команде царит дружелюбная атмосфера, я общаюсь со всеми партнерами".

Ранее защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике выступил в поддержку референдума и не исключил своего ухода из национальной команды. После этого он был освистан зрителями во время тренировки сборной. В пятницу издание AS сообщило, что между Пике и капитаном сборной Серхио Рамосом, который выступает за мадридский "Реал", произошел конфликт из-за сложившейся ситуации вокруг референдума в Каталонии.

"Я ничего не знаю о конфликте Пике и Рамоса, но во вторник на тренировке Пике был в хорошем настроении, как и день назад", - рассказал Бускетс.