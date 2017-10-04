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Клуб НХЛ "Нэшвилл" отправил Владислава Каменева в АХЛ

Спорт
4 октября, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В январе 2017 года российский нападающий провел первую игру в НХЛ, всего на его счету два матча за "Нэшвилл" в регулярном чемпионате, в которых он не отметился результативными действиями

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ТАСС, 4 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" отправил российского нападающего Владислава Каменева в фарм-клуб в Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Об этом сообщает официальный сайт "Нэшвилла".

В начале января 2017 года Каменев провел первую игру в НХЛ. Всего на его счету два матча за "Нэшвилл" в регулярном чемпионате, в которых он не отметился результативными действиями.

Российский нападающий был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте новичков НХЛ 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге Каменев выступал за магнитогорский "Металлург" (сезон-2013/14 и 2014/15), сыграв в общей сложности 67 матчей, в которых набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи). В 2014 году Каменев в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.

"Нэшвилл" начнет сезон 5 октября гостевым матчем с "Бостоном".

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