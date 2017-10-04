Семья Писториуса намерена подать в суд на создателей фильма о жизни легкоатлета

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Семья южноафриканского паралимпийца Оскара Писториуса, осужденного за убийство подруги, раскритиковала фильм о жизни бывшего спортсмена и намерена подать в суд на создателей кинокартины. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Фильм под названием "Оскар Писториус: Убийца, бегущий по лезвию" (Oscar Pistorius: Blade Runner Killer) рассказывает о событиях, связанных с убийством Писториусом своей подруги Ривы Стинкамп в феврале 2013 года, и будет показан на американском телеканале Lifetime 11 ноября. Семья Писториуса назвала этот фильм "отвратительным искажением правды".

"Фильм сделан с вопиющим пренебрежением к семьям Писториуса и Стинкамп и к самим Оскару и Риве. Ни Оскар, ни защита, ни семья не были привлечены к производству картины. Она не является истинным отражением того, что произошло в трагический день, и последующего судебного разбирательства. Фильм представляет лишь позицию обвинительной стороны", - говорится в заявлении брата Оскара Карла Писториуса.

Как сообщают создатели фильма, картина снята с точки зрения Стинкамп и ее матери и повествует о том, что произошло, когда Писториус застрелил ее дочь. Южноафриканский телеканал Chanel24 приводит слова адвоката семьи Стинкамп Тани Коэн, которая заявила, что они никак не связаны с этим фильмом и создатели картины не обращались к семье Стинкамп, а отец Ривы Барри и вовсе был шокирован, когда узнал о фильме.

В октябре 2014 года Писториус был приговорен к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство своей подруги, но вышел из тюрьмы отбыв один год наказания. Однако 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следует признать виновным в умышленном убийстве. В июле 2016 года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство.

Писториус, у которого ампутированы обе ноги ниже колена, выступал с протезами на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года, где выиграл серебро в эстафете 4x400 метров. Также он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Южноафриканец выступил на Играх-2012 в Лондоне. Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр.