Тарпищев: трагедии в поражении Шараповой от Халеп нет

ТАСС, 4 октября. Трагедии в поражении Марии Шараповой от румынки Симоны Халеп в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Китае нет, этот результат неудивительный. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В среду Шарапова проиграла Халеп в 1/8 финала турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Халеп. Россиянка в восьмой раз в карьере играла с румынской спортсменкой и впервые проиграла.

"Марии было сложно восстанавливаться после двух таких трудных матчей, которые она провела до этого на турнире в Китае, - сказал Тарпищев. - С латвийкой Анастасией Севастовой она играла более трех часов, затем около двух с россиянкой Екатериной Макаровой. Таким образом, поражение от Халеп неудивительно, хоть румынка и является очень удобной соперницей для Шараповой по стилю игры. Усталость, которая навалилась на Марию, была неадекватна по отношению к ее сегодняшним возможностям, но она сейчас на правильном пути, трагедии в поражении от Халеп никакой нет".

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.