Тарпищев: брака в действиях Шараповой будет меньше с увеличением количества матчей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Брака в действиях российской теннисистки Марии Шараповой будет все меньше и меньше с обилием матчей. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит "Газета.Ru".
В среду Шарапова проиграла румынке Симоне Халеп в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Халеп.
"Если Шарапова начнет играть осторожно, будет еще хуже, - сказал Тарпищев. - Так она давит и в принципе управляет игрой, а вот если сбавит обороты, то ее начнут прижимать, и она перестанет успевать. Маша не самая быстрая теннисистка на сегодняшний день, поэтому она должна просто совершенствовать свой настоящий стиль - с обилием матчей брака будет все меньше и меньше. Высокие люди медленнее тех, кто меньше ростом и более моторный, по этой причине все высокорослые теннисистки играют так же, как Шарапова, например, Петра Квитова, Гарбинье Мугуруса, Серена Уильямс, в конце концов".
Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть сезона она пропустила из-за травмы.