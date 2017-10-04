Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера: футболисты "Спартака" в некоторых матчах не показывали должной самоотдачи

Спорт
4 октября, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По словам главного тренера красно-белых, после победы в матче с "Уралом" футболисты "Спартака" вернулись к прежнему ритму

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 октября. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" в некоторых матчах не показывали должной самоотдачи. Об этом заявил главный тренер команды Массимо Каррера, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал ITASportPress.

"Согласен, в некоторых матчах мы не показали должной самоотдачи, в связи с этим "Спартак" стал меньше забивать, - сказал Каррера. - Но почему? Как я говорил ранее, если теряешь концентрацию, то упускаешь результат".

"Мне было очень обидно, когда мы теряли три очка. Такое случалось несколько раз, казалось, победа уже в кармане. Сейчас мы работаем над ошибками. Думаю, в матче с "Уралом" (2:0) мы вернулись к прежнему ритму", - добавил специалист.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, набрав в 12 матчах 17 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Миклушевский: новая экономика и борьба со стихией
2
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
В Киеве задержан журналист телеканала НТВ
5
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
6
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама