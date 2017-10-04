Каррера: футболисты "Спартака" в некоторых матчах не показывали должной самоотдачи

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ТАСС, 4 октября. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" в некоторых матчах не показывали должной самоотдачи. Об этом заявил главный тренер команды Массимо Каррера, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал ITASportPress.
"Согласен, в некоторых матчах мы не показали должной самоотдачи, в связи с этим "Спартак" стал меньше забивать, - сказал Каррера. - Но почему? Как я говорил ранее, если теряешь концентрацию, то упускаешь результат".
"Мне было очень обидно, когда мы теряли три очка. Такое случалось несколько раз, казалось, победа уже в кармане. Сейчас мы работаем над ошибками. Думаю, в матче с "Уралом" (2:0) мы вернулись к прежнему ритму", - добавил специалист.
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, набрав в 12 матчах 17 очков.