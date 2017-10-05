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"Эдмонтон" победил "Калгари" в матче НХЛ благодаря трем шайбам Макдэвида

Спорт
5 октября, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В другом матче дня "Филадельфия" обыграла "Сан-Хосе"

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Коннор Макдэвид

Хоккеист "Эдмонтона" Коннор Макдэвид

© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 5 октября. "Эдмонтон" нанес поражение "Калгари" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Три шайбы забросил первый номер драфта новичков лиги 2015 года Коннор Макдэвид (12-я, 49-я и 60-я минуты). Форвард "Эдмонтона" также был признан первой звездой матча. Макдэвид - первый игрок в истории "Эдмонтона", оформивший хет-трик в стартовом матче сезона НХЛ.

Вратарь "Эдмонтона" Кэм Тальбо отразил все 26 бросков по своим воротам, на счету голкипера гостей Майка Смита 42 отраженных броска из 44.

В другом матче дня "Сан-Хосе" дома уступил "Филадельфии" со счетом 3:5. В составе победителей три шайбы забросил нападающий Уэйн Симмондс, который первым в истории "Флайерз" записал на свой счет хет-трик в стартовом матче чемпионата.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 17 минут 9 секунд и не отметился результативными действиями.

Вратарь победителей Брайан Эллиот отразил 32 броска из 35, голкипер хозяев Мартин Джонс - 26 из 30.

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