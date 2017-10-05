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Новый подрядчик будет достраивать тренировочные базы в Геленджике к ЧМ-2018 по футболу

Спорт
5 октября, 9:40 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, так как он работал с серьезным отставанием от графика

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. ООО "Югэнерготрейд" будет достраивать две тренировочные базы в городе Геленджик Краснодарского края, предназначенные для размещения команд - участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, так как он работал с серьезным отставанием от графика, сообщили ТАСС в краевом департаменте строительства.

"На сегодняшнее число заключен контракт с новым подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по тренировочным площадкам в селе Кабардинка и на улице Солнцедарская в городе Геленджик. Срок выполнения работ по контракту не изменился, подрядчик обязан завершить работы до 31 марта 2018 года", - рассказал ТАСС представитель департамента.

Он уточнил, что в Геленджике тренировочные базы для зарубежных команд не строятся "с нуля", для этих целей реконструируются два старых стадиона. По условиям контракта, необходимо капитально отремонтировать имеющиеся трибуны, душевые, раздевалки и другие помещения, обновить инженерные коммуникации и обустроить футбольные поля. Однако подрядчик "срывал сроки работ", из-за чего администрация края подняла вопрос о расторжении контракта.

Новым подрядчиком для строительства обеих площадок стала компания "Югэнерготрейд". "На сегодняшний день ведутся активные работы. В конце сентября состояние площадок оценили представители оргкомитета чемпионата мира в РФ и ФИФА. Сомнений в том, что мы завершим работы в срок, у них не возникло", - отметил собеседник.

На сайте госзакупок сообщается, что начальная цена контракта на реконструкцию стадиона в Кабардинке составляет 94,77 млн рублей, на Солнцедарской - 74,81 млн рублей. По итогам весенних аукционов подрядчиком по обоим контрактам стал ООО "Краснодарводстрой". Объемы финансирования были примерно такими же, причем часть средств выделялась из федерального бюджета, а остальные - из краевого. На аукционе по реконструкции стадиона в Кабардинке фирма была единственным подрядчиком, а на аукционе по реконструкции стадиона на Солнцедарской компания победила, снизив цену почти на 8% - до 66,45 млн рублей.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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