МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Россиянин Владимир Лаптев вошел в исполком Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Лаптев вошел в исполком WBC как президент региональной организации CISBB (Боксерское бюро СНГ и славянских стран - прим. ТАСС)", - сказал Кремлев.

Конвенция WBC проходит в Баку, президентом организации является мексиканец Маурисио Сулейман.

Лаптев до 2007 года был вице-президентом Федерации бокса России.