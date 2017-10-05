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Владимир Лаптев вошел в исполком Всемирного боксерского совета

Спорт
5 октября, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСC

Лаптев стал членом исполкома как президент региональной организации CISBB

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Россиянин Владимир Лаптев вошел в исполком Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Лаптев вошел в исполком WBC как президент региональной организации CISBB (Боксерское бюро СНГ и славянских стран - прим. ТАСС)", - сказал Кремлев.

Конвенция WBC проходит в Баку, президентом организации является мексиканец Маурисио Сулейман.

Лаптев до 2007 года был вице-президентом Федерации бокса России.

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