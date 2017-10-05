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Дети с ДЦП посетили тренировку сборной России по футболу

Спорт
5 октября, 11:34 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 5, октября. /ТАСС

Дети сфотографировались с тренерским штабом и футболистами, а также получили автографы

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© Дильшад Ломовских/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Десять детей с ДЦП, являющиеся участниками программы "Лыжи мечты", посетили тренировку сборной России по футболу. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Сбор национальной команды, который проходит на базе в Новогорске, начался в понедельник. Перед началом занятия в четверг дети сфотографировались с тренерским штабом и футболистами, а также получили автографы.

Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").

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