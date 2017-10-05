Пресс-конференция представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018". Видеотрансляция

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В Москве проходит совместная пресс-конференция представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018". На мероприятии подводятся итоги шестого инспекционного визита по подготовке стадионов чемпионата мира.
Делегацию ФИФА возглавляет директор департамента федерации по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Вместе с руководителем оргкомитета "Россия-2018" Алексеем Сорокиным он посетил восемь российских городов, где пройдут матчи ЧМ-2018: Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Москву.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.