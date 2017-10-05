Сборная России объявила состав на чемпионат Европы по велотреку

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велоспорту на треке определил состав на чемпионат мира в Берлине. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.
"В командной гонке выступят Мамыр Сташ, Сергей Шилов, Александр Евтушенко, Дмитрий Соколов, Алексей Курбатов, а также Анастасия Яковенко, Гульназ Бадыкова, Александра Гончарова, Александра Чекина и Евгения Аугустинас. Индивидуальную гонку проедут Евтушенко и Яковенко, в омниуме выступит Сташ", - сказал Ковпанец.
Также Ковпанец сообщил, что в дисциплине мэдисон выступят Виктор Манаков и Максим Пискунов, Мария Аверина и Галина Стрельцова, скрэтч и гонку с выбыванием проедут Пискунов и Аугустинас, гонку по очкам - Бадыкова.
В спринтерских видах во всех дисциплинах у женщин выступят Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, у мужчин в гите будут выступать Александр Васюхно и Александр Дубченко, в кейрине - Шейн Перкинс, а также Денис Дмитриев. В индивидуальном спринте выступят Дмитриев и Павел Якушевский. В командном спринте выступят Перкинс, Дмитриев, Якушевский, место запасного займет Дубченко.
Чемпионат Европы пройдет 18-22 октября в Берлине.