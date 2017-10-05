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СМИ: китайское правительство может заставить инвесторов "Милана" вернуть €200 млн

Спорт
5 октября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Коммунистическая партия проведет конгресс 16 октября, где, как ожидается, будут объявлены новые ограничения на иностранные инвестиции

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ТАСС, 5 октября. Китайское правительство планирует обязать инвесторов итальянского футбольного клуба "Милан" вернуть стране около €200 млн. Об этом сообщает портал Football Italia.

Коммунистическая партия проведет конгресс 16 октября, где, как ожидается, будут объявлены новые ограничения на иностранные инвестиции. По информации портала, ограничения не затронут "Интер" и их владельцев Suning Group, однако правительство может обязать китайские фонды Huarong и Haixia, которые вложили свои средства в "Милан", вернуть деньги.

Китайский бизнесмен Ли Йонхон приобрел "Милан" в 2017 году, взяв кредит у американского хедж-фонда Elliott Management для завершения сделки. Ранее клубом владела компания, принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

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