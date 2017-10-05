Российские делегаты и судьи будут работать на боях боксеров из России за рубежом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Технические делегаты и судьи из России будут защищать права российских боксеров на поединках за рубежом. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Российские судьи будут работать в поединках за рубежом. Также там будет присутствовать технический делегат из России, который будет защищать права наших боксеров", - сказал Кремлев.

Также он отметил, что данные договоренности достигнуты со Всемирным боксерским советом (WBC) и Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).

Российский боксер Сергей Ковалев имел претензии к судьям и рефери в ринге в своих поединках с американцем Андрей Уордом. В частности, в первом бою Уорд победил единогласным решением судей, хотя преимуществом в поединке, по мнению экспертов, владел Ковалев. Второй бой завершился техническим нокаутом после серии ударов ниже пояса со стороны Уорда. Впоследствии команда Ковалева подала протест в Атлетическую комиссию штата Невада на действия рефери.