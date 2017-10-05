Российские делегаты и судьи будут работать на боях боксеров из России за рубежом

Российский теннисист Хачанов проиграл Надалю на турнире в ПекинеСпорт 5 октября, 13:25
Что мы узнали в ходе суда над Алексеем УлюкаевымПроисшествия 5 октября, 13:22
Полиция арестовала главу оргкомитета ОИ-2016 Нузмана по подозрению в коррупцииСпорт 5 октября, 13:13
Сорокин: система безопасности ЧМ-2018 не дала сбоев во время приезда английских фанатовСпорт 5 октября, 13:11
Власти завершили подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в СочиОбщество 5 октября, 13:10
Роспотребнадзор зафиксировал первый в сезоне случай свиного гриппа в РоссииОбщество 5 октября, 13:08
ФИФА: безопасность на ЧМ-2018 будет организована качественноСпорт 5 октября, 13:05
Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве в ближайшие дниОбщество 5 октября, 13:01
Набиуллина назвала вариантом стратегии развития объединение Бинбанка и "ФК Открытие"Экономика и бизнес 5 октября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Технические делегаты и судьи из России будут защищать права российских боксеров на поединках за рубежом. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Российские судьи будут работать в поединках за рубежом. Также там будет присутствовать технический делегат из России, который будет защищать права наших боксеров", - сказал Кремлев.
Также он отметил, что данные договоренности достигнуты со Всемирным боксерским советом (WBC) и Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).
Российский боксер Сергей Ковалев имел претензии к судьям и рефери в ринге в своих поединках с американцем Андрей Уордом. В частности, в первом бою Уорд победил единогласным решением судей, хотя преимуществом в поединке, по мнению экспертов, владел Ковалев. Второй бой завершился техническим нокаутом после серии ударов ниже пояса со стороны Уорда. Впоследствии команда Ковалева подала протест в Атлетическую комиссию штата Невада на действия рефери.