Гендиректор ХК "Адмирал": врио главы Приморья будет активно участвовать в жизни клуба

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МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко будет участвовать в развитии хоккейного клуба "Адмирал" не меньше, чем бывший глава края Владимир Миклушевский. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Камил Гаджиев.
4 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко.
"Нашим партнером является Приморский край, и Владимир Владимирович Миклушевский постоянно бывал на матчах, всегда поддерживал наш проект словом и делом. Любовь к хоккею у всех россиян в крови, поэтому думаю, что новый глава будет не менее активно участвовать в этом вопросе", - сказал Гаджиев.
По словам Гаджиева, он надеется на скорую встречу с Тарасенко.
"Я не знаю его спортивных увлечений, но надеюсь, что у меня будет возможность задать этот вопрос, потому что "Адмирал" - это важный проект для Приморского края. Сейчас сезон в самом разгаре, и мы должны довольно скоро поговорить с новым главой края не только о хоккее, но и о спорте в целом. Спорт, на мой взгляд, это одно из приоритетных направлений на Дальнем Востоке. И я думаю, что глава совершенно точно откладывать дела в долгий ящик в этом плане не будет", - отметил он.
"Адмирал" в 17 играх одержал пять побед и с 17 очками занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ.