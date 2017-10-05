Сборная Англии планирует поселиться на базе под Петербургом на время ЧМ-2018

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу во время чемпионата мира 2018 года намерена использовать в качестве базы расположенный на берегу Финского залива четырехзвездочный отель Forrestmix Club. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отель расположен в поселке Репино, который входит в состав Санкт-Петербурга. Решение о выборе базы принимал лично главный тренер сборной Гарет Саутгейт. Проводить тренировки команда будет в Зеленогорске (Санкт-Петербург).

Сборная Англии лидирует в группе F квалификационного раунда чемпионата мира. Для выхода в финальную часть англичанам достаточно одержать одну победу в двух оставшихся турах.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.