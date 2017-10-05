Бойцы ММА Василевский и Немков примут участие в чемпионате мира по боевому самбо

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Россияне Денис Гольцов, Вячеслав Василевский и Вадим Немков, выступающие в смешанных единоборствах (ММА), примут участие в чемпионате мира по боевому самбо в Сочи. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.
Ранее планировалось, что в турнире примет участие еще один боец - Кирилл Сидельников, но у него изменились планы. Спортсмен 19 ноября проведет бой с чемпионом организации Fight Nights Сергеем Павловичем.
В женском турнире по самбо примет участие также боец ММА Марина Мохнаткина.
Турнир пройдет в Сочи во дворце спорта "Айсберг" с 10 по 12 ноября.
"Мы ожидаем большое количество зрителей. Соревнования будут проведены на самом высоком уровне. Что касается самбо, то оно входит в десятку самых развивающихся видов спорта в России", - сказал на пресс-конференции министр спорта РФ Павел Колобков.